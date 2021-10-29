В Белгородской области построят еще один дворец бракосочетания

Будущий проект должен максимально передавать праздничное настроение события и выглядеть презентабельно в любое время суток и года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новый дворец бракосочетания в Губкине будет располагаться в микрорайоне Журавлики на улице Космонавтов. На данный момент молодожены всего Губкинского округа могут расписаться только в маленьком отделе ЗАГСа. Те, кто хочет сделать это в более торжественной обстановке, вынуждены ехать в Старый Оскол или заказывать выездную регистрацию брака.

В онлайн-режиме финалисты открытого конкурса из Москвы, Санкт- Петербурга и Губкина представили свои проекты.

Предлагались необычные варианты. Здание с пространствами различной формы и функциональностью, но при этом связанными между собой композиционно. Объект, у которого основной идей фасадов стало рассеивание - перетекание из одного материала в другой. Дворец в виде неправильной четырехугольной формы, напоминающей созвездие Лебедя. Внутри него, вместо традиционных комнат жениха и невесты, предложили создать отдельную дорогу для каждого из них. Вести она будет к церемониальному залу. Оригинальным оказался и проект, в котором архитекторы за тематическую основу взяли ассоциативный ряд с городом Губкин.

- Этот объект очень важен для жителей округа, – уверен глава региона. - Однозначно, будущий проект должен максимально передавать праздничное настроение события и выглядеть презентабельно в любое время суток и года. Важно еще и гармоничное сочетание с рядом стоящей архитектурой.

Также на совещании обсудили дизайн-проект капитального ремонта фасадов здания Центра развития ребенка, который расположен в городе Валуйки. Это первый проект в области, когда архитекторы на месте смогут менять цветовое и графическое решение - добавлять краски и узоры в образ объектов. Помимо этого, архитекторы представили еще варианты организации внутреннего пространства - игрового и сценарного.