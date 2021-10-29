30 октября на Белгородчине будет +15 градусов тепла

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 октября на территории региона ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от плюс 10-ти до плюс 15-ти градусов.

В Белгороде ночью от ноля до двух градусов тепла, днем – от 11-ти до 13-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает население соблюдать меры безопасности: позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья, не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами и не оставляйте их надолго включенными. Не оставляйте без присмотра детей и не позволяйте им играть со спичками и другими пожароопасными предметами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.