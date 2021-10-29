За распространение наркотиков белгородцу грозит до 20 лет лишения свободы

По версии следствия, мужчина планировал распространить эту партию наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ОНК ОМВД России по Яковлевскому городскому округу выявили сбыт наркотиков в крупном размере. В совершении преступления подозревается 46-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник, находясь у себя дома, продал местному жителю более 161 грамма марихуаны. В доме подозреваемого сотрудники полиции также обнаружили запрещенные вещества, часть из которых была расфасована.

Было изъято еще 655 граммов марихуаны и более 27 граммов частей растений конопли. По версии следствия, мужчина планировал распространить эту партию наркотиков.

Как пояснил старший следователь СО ОМВД России по Яковлевскому городскому округу лейтенант юстиции Николай Даниленко, в соответствии с п. «г» ч.4 ст.228.1 и ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1т (Сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.