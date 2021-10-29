Белгородца подозревают в краже из интернет-кафе сейфа с деньгами

В полицию Белгорода обратился 27-летний предприниматель. Он сообщил о пропаже из интернет-кафе сейфа с сорока тысячами рублей. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 44-летний мужчина.

- По предварительным данным, злоумышленник, находясь в интернет-кафе, играл в компьютерные игры. Заметив, что администратор отвлекся, он перелез через барную стойку и, схватив настольный сейф, скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Распорядиться деньгами подозреваемый не успел. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. За кражу задержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.