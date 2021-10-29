Полиция прокомментировала пропажу приобретенных для клумб Белгорода луковиц тюльпанов

Осенью в региональных СМИ появилась информация о том, что для Белгорода закупают 3 миллиона тюльпанов на сумму свыше 46 миллионов рублей. В октябре цветы начали высаживать. Вскоре после этого руководству учреждения, занимающегося благоустройством города, стало известно о подозрительных продажах луковиц. Как выяснилось, часть посадочного материала пропала. Разобраться с этой историей попросили полицию.

Оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась 49-летняя работница учреждения, занимающегося благоустройством. По предварительным данным, вместо того, чтобы высаживать тюльпаны она безвозмездно передала часть из них своей подруге. Приятельница подозреваемой приехала в оговоренное место и забрала четыре ящика, а затем, вероятно, попыталась реализовать.

Ущерб оценили в сумму около 13 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД региона, более 900 луковиц удалось изъять. Изначально уголовное дело возбуждалось по статье «Кража». Сейчас решается вопрос о переквалификации его на присвоение.