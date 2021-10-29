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Спорт29 октября 2021 13:10

Белгородский спортсмен финишировал вторым на Кубке России по пауэрлифтингу

Соревнования состоялись в Мурманске
Алексей СЕРГУНИН
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Борис Ховрах стал вторым, уступив Сергею Пристинскому из Краснодарского края (справа) 27,5 кг. Фото ЦСП Белгородской области.

Борис Ховрах стал вторым, уступив Сергею Пристинскому из Краснодарского края (справа) 27,5 кг. Фото ЦСП Белгородской области.

В Мурманск на Кубок России по пауэрлифтингу в троеборье съехались более 150 сильнейших спортсменов из 37 регионов страны.

В весовой категории 83 килограмма белгородец Борис Ховрах занял второе место. По сумме трех упражнений он поднял 822,5 килограмма.

Победитель Сергей Пристинский из Краснодарского края превзошел результат Бориса на 27,5 килограммов. Третье место занял омич Дмитрий Чубаров, уступив Ховраху 50 килограммов.

Отметим, что наш земляк тренируется самостоятельно.