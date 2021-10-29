В Белгородской области горели два автомобиля

За минувшие сутки на территории региона было потушено восемь пожаров. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера в 14:49 поступило сообщение о том, что на автодороге «Борисовка – Хотмыжск» в Борисовском районе загорелся автомобиль «Lifan Solano». Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля.

Предполагаемая причина пожара, который был ликвидирован дежурным караулом пожарно-спасательной части № 17, – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Тем временем, сегодня в 00:47 стало известно о пожаре в автомобиле «ВАЗ-21099» на улице Свободы в Старом Осколе. На ликвидацию пожара был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 6. Как и в случае с «Lifan Solano», огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля. По предварительным данным, причина пожара – поджог.

Всего же за минувшие сутки на территории региона было потушено восемь пожаров. К счастью, обошлось без травм и гибели людей.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.