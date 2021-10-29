Губкинские энергетики модернизировали наружное освещение города и сёл

Автодорога "Загорное-Истобное". Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» построил 7,6 км сетей наружного освещения в селах Губкинского горокруга и на участке автодороги «Загорное – Истобное» протяженностью 5,2 км.

В селах Тёплый Колодезь, Ивановка, Строкино, Скородное, Коньшино Губкинский РЭС смонтировал 133 новых светильника, интегрированных в систему автоматизированного управления наружным освещением. На ранее не освещенном участке автодороги «Загорное – Истобное» энергетики установили 98 металлических опор и 113 светодиодных светильников потребляемой мощностью 180 Вт. Все участки будут управляться в автоматическом режиме.

Продолжились работы по качественной модернизации наружного освещения центра Губкина. В 2020-м году первые светодиодные мветильники появились на улице Мира и площади Ленина. До конца 2021-го планируется заменить еще 168 морально устаревших светильников на современные, после чего параметры освещенности центральной части города значительно улучшатся.

В общей сложности губкинские энергетики обслуживают более 12,3 тысяч светоточек и 334 шкафа управления наружным освещением, при этом 88 % светильников округа являются управляемыми.

- Полноценное освещение улиц в темное время суток – важная составляющая качества жизни людей, поэтому энергетики совместно с органами власти прилагают все усилия для оперативной реализации проектов по развитию наружного освещения в населённых пунктах области. Это особенно актуально в осенне-зимнее время, когда световой день значительно сокращается. В ходе строительства и модернизации сетей «Белгородэнерго» применяет только современные технологии, что эффективно как с точки зрения экономики, так и освещенности транспортных артерий, – отметил и.о. заместитель генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников.