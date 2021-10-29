Еще 343 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2652-х госпитализированных 155 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1930 года рождения, жительница Красненского района 1955 года рождения, житель Губкинского городского округа 1931 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Также среди скончавшихся жительница Белгородского района 1956 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 343 пациента заболели, а выздоровели – 205.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 61779 человек, выздоровели – 52512, умер – 1300.

Сейчас из 2652-х госпитализированных 155 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

21149 белгородцев - на самоизоляции, 20678 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 181964 - сняты с самоизоляции.