Белгородец стал чемпионом России по горному бегу

Руслан Хорошилов. Фото ЦСП Белгородской области.

В поселке Красная поляна рядом с Сочи прошел чемпионат России по горному бегу ("длинная дистанция").

Воспитанник белгородского СШОР №3 Руслан Хорошилов стал чемпионом России.

Дистанцию в 23165 метров он преодолел за 2 часа две минуты и 27 секунд.

Серебряный призер Максим Тимофеев из Башкортостана отстал от Руслана на 59 секунд. Третьим финишировал Сергей Колесов из Санкт-Петербурга – отставание три минуты и 213 секунды.

Тренирует Руслана Владимир Бычков.

В командном зачете сборная Белгородской области заняла третье место c 45-ю очками в активе. Победила Самарская область (78), второе место у Санкт-Петербурга – 74.