В Белгородской области начнут тестировать дистанционное закрытие больничных

Со следующей недели в Белгородской области начнут тестировать закрытие больничных листов в дистанционном режиме. Предполагается, что новшество позволит сократить очереди в лечебных учреждениях и разорвать цепочку заражений.

- Сегодня утром в 7-ой поликлинике лично убедился, что люди стоят в очередях для закрытия больничных. Это надо исправлять, в том числе и для облегчения работы врачей. Мы должны хотя бы на четверть сократить число прибывающих в больницы пациентов, - отметил губернатор Вячеслав Гладков на совещании с главными врачами региона.

Областному департаменту цифрового развития поручено со следующей недели обеспечить возможность подачи пациентами дистанционных заявлений в медучреждения. Предполагается, что белгородцы смогут оформлять больничные листы, не выходя из дома.

- На ресурсе new.2dr.ru мы в тестовом режиме запустим форму для электронного оформления больничных листов. Пока только там, где есть большие проблемы с очередями: Белгород, Старый Оскол и Губкин. Затем рассмотрим подключение и для других районов, - сообщил первый заместитель губернатора - начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников.

По данным властей, с начала октября в Белгородской области оформлено порядка 80 тысяч больничных листов. Из них больше половины – в связи с заболеванием коронавирусом.

Напомним, в регионе также реализуется пилотный проект для назначения и выдачи рецептурных препаратов. Приобрести лекарства можно будет онлайн с помощью сервиса «Электронный рецепт». Как мы уже писали, у жителей региона появилась возможность продлевать рецепты без визита к врачу.