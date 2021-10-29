Во время локдауна в Белгороде будут бесплатными парковки

На время локдауна – с 30 октября по 7 ноября - в Белгороде станут бесплатными парковки. Об этом сообщается на страницах администрации города в социальных сетях.

- Это правило распространяется на придорожные парковки, а также плоскостные парковки открытого типа, - уточнили в мэрии.

При этом парковки закрытого типа – со шлагбаумом на железнодорожном вокзале и возле банка на Гражданском проспекте, 52 - продолжат работать в обычном режиме.

Уточнить информацию можно в едином контактном центре. Номер телефона: +7 (4722) 40-23-54.