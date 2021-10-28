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Общество28 октября 2021 16:45

На строительство двух инфекционных центров для лечения больных COVID-19 в регионе направят 5 миллиардов рублей

Кроме того, в этом году депздраву выделят 57,4 миллиона рублей на кислородотерапию пациентов
Анастасия Лемешко
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Депутаты областной Думы на внеочередном заседании приняли изменения в бюджет-2021. Дополнительные расходы в частности повлекло строительство двух инфекционных центров в регионе. Напомним, они появятся в районе Белгорода и Старого Оскола. Как ранее сообщалось, это позволит не только увеличить количество мест для пациентов с коронавирусом, но и на перспективу решить проблему с инфекционными койками.

На возведение каждого из объектов направят по 2,5 миллиарда рублей. Уже начались земляные работы. Открытие запланировано на середину декабря.

Кроме того, в этом году областной депздрав получит 57,4 миллиона рублей на кислородотерапию пациентов. Еще 1,1 миллиард рублей по линии ведомства запланировано на следующий год на обеспечение бесперебойной работы вновь создаваемого коечного фонда.

- Дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией в бюджете есть – его доходная часть вырастет на 28,8 млрд рублей, средства поступят за счет налога на прибыль от горно-металлургических предприятий, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.

При этом, по данным властей, бюджет будет профицитным. Его доходная часть с учетом изменений составит 154,4 миллиарда, расходная – 134,3 миллиарда рублей. Следовательно, доходы превысят расходы более чем на 20 миллиардов рублей.