В Белгородской области ночные морозы на время отступили

Существенных осадков в пятницу в регионе не ожидается. фото: Артем Гребеник.

Крепнувшие все эти дни ночные морозы, похоже, немного отступили. По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу, 29 октября, в регионе будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1…+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +8…+13 градусов.

В столице региона ночью ожидается +3…+5 градусов. Днем - +10…+12 градусов.