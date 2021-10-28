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Общество28 октября 2021 16:30

В Белгородской области ночные морозы на время отступили

В пятницу ночью ожидается до шести градусов тепла, днем - до тринадцати
Анастасия Лемешко
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Существенных осадков в пятницу в регионе не ожидается. фото: Артем Гребеник.

Существенных осадков в пятницу в регионе не ожидается. фото: Артем Гребеник.

Крепнувшие все эти дни ночные морозы, похоже, немного отступили. По прогнозам белгородских синоптиков, в пятницу, 29 октября, в регионе будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1…+6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +8…+13 градусов.

В столице региона ночью ожидается +3…+5 градусов. Днем - +10…+12 градусов.