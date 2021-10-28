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Общество28 октября 2021 16:22

В Белгородской области пожарные вызволили из беды застрявшего на дереве кота

Пушистого питомца сотрудники МЧС передали в руки благодарных хозяев
Анастасия Лемешко
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В городе Алексеевке сотрудники МЧС помогли местному жителю вызволить из беды домашнего питомца. В службу спасения позвонил мужчина с просьбой помочь снять с дерева его кота. Пушистый хулиган выбежал из дома и, решив покорить высоту, запутался в ветках. Хозяева всячески пытались ему помочь, приманивали четвероногого друга его любимыми лакомствами, но все безуспешно.

Когда стало ясно, что без участия специалистов не обойтись, местный житель обратился в службу спасения. Поскольку помощь в этот момент людям не требовалась, пожарный откликнулись на просьбу. Поднявшись по автолестнице, они сняли кота с дерева и передали благодарным хозяевам.