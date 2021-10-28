Под Белгородом подростки помогли находящемуся в отпуске полицейскому задержать подозреваемого в грабеже

В поселке Северный Белгородского района четверо мальчишек помогли полицейскому задержать подозреваемого в грабеже. Начальник отделения уголовного розыска, специализирующегося на раскрытии кибер-преступлений, был в отпуске. Правоохранитель пришел в супермаркет за продуктами и увидел, как один из посетителей магазина дождался, когда предназначенная для входа покупателей дверь откроется, и проскользнул в нее с полной корзиной продуктов.

Полицейский сделал парню замечание и, тот, поняв, что уйти незамеченным не получилось, пустился наутек. Сотрудник уголовного розыска бросился догонять злоумышленника и настиг его во дворах – в полукилометре от магазина. По пути подозреваемый растерял часть продуктов, остальное выбросил.

Погоня развернулась на глазах у четверых подростков – учащихся второй школы №2 поселка Северный и политехнического колледжа. Ребята не остались в стороне. Они помогли стражу порядка задержать подозреваемого и сообщили о нем в полицию. Потом юные белгордцы вместе со стражем порядка конвоировали злоумышленника и передали наряду патрульно-постовой службы.

Как сообщили в УМВД региона, впоследствии выяснилось, что 20-летний житель села Пушкарное пытался похитить продукты на общую сумму более 6000 рублей. В отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. А отважных ребят ждет поощрение от начальника районного отдела полиции.