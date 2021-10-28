В Белгороде ежедневно проводят дезинфекцию маршрутных автобусов

фото: с сайта администрации города Белгорода.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Белгороде усилили контроль за соблюдением масочного режима, в том числе в общественном транспорте. Кроме того, в автобусах ежедневно проводят дезинфекцию. Их обрабатывают сразу после окончания работы по маршруту.

Специальным раствором под давлением дезинфицируют пол, двери, труднодоступные места. Затем пульверизатором обрабатывают контактные поверхности. Сообщается также, что помимо этого, после каждого маршрутного круга водители самостоятельно обрабатывают поручни, ручки сидений и все контактные поверхности.

- Мойка пассажирских автобусов проводится по заезду с линии ежедневно, но в условиях распространения коронавирусной инфекции мы обрабатываем дополнительно дезинфицирующими препаратами все контактные поверхности. Используем дезсредства сертифицированные и абсолютно безопасные для пассажиров. Их применяют для дезинфекции, в том числе и в медицине, – сообщил генеральный директор Единой транспортной компании Алексей Попов.