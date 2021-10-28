В Белгородской области с коронавирусом госпитализированы 2644 человека

По данным на 28 октября, за сутки в Белгородской области коронавирусом заразились еще 345 человек. С начала пандемии их уже 61436. К количеству выздоровевших за день добавились еще 253 жителя региона. За всю историю COVID-19 победить его смогли 52307 белгородцев.

Умерли за сутки пятеро. Это две жительницы Белгорода 1946 года рождения, житель областного центра 1929 года рождения, жительница Шебекинского городского округа 1973 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения. За все время в регионе от COVID-19 скончались 1296 человек.

Госпитализированы в настоящее время 2644 пациента. При этом 151 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.