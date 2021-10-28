Белгородцам напомнили, что с 30 октября управление ЗАГС приостановит прием граждан

Жителям Белгорода напоминают, что на период локдауна – с 30 октября по 7 ноября - управление ЗАГС приостановит прием граждан.

Западный отдел ЗАГС на улице Есенина,9 будет 1, 2 и 3 ноября предоставлять только две услуги: оформление свидетельства о смерти и расторжение брака в том случае, если дата была назначена в период с 28 октября по 07 ноября включительно.

- График работы отдела — с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14. К обычной работе ЗАГС Белгорода приступит 8 ноября, - сообщает телеграмм-канал мэрии.