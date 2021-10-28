В Белгородской области грузовик сбил косулю и протаранил встречную легковушку - водитель «ВАЗ» погиб

В четверг, 28 октября, в половине восьмого утра в Чернянском районе Белгородской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в районе села Ездочное 38-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом сбил насмерть внезапно выбежавшую на дорогу косулю, после чего выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 21074» под управлением 58-летнего мужчины.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что управлявший легковым автомобилем водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.