Пропавшего жителя Белгородской области обнаружили убитым во дворе у жены

Преступление произошло в Грайворонском городском округе. В местный отдел полиции обратилась мать мужчины 1984 года рождения с сообщением о том, что ее сын пропал. Правоохранители обнаружили тело местного жителя во дворе его супруги с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, пара не проживала вместе в течение года. Вечером 24 октября мужчина пришел к своей 31-летней жене, чтобы навестить общую дочь. В доме женщины находился ее 23-летний сожитель. Взрослые стали вместе употреблять спиртное. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. Сожитель женщины ножом нанес гостю множество ударов. К нему присоединилась и женщина. Когда гость перестал подавать признаки жизни, подельники закопали его тело во дворе.

По данным регионального Следкома, сожителям предъявлено обвинение в убийстве. Санкции предусматривают от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненный срок. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.