Житель Белгорода украл у соседа 23 тысячи рублей

Правоохранителям удалось изъять похищенное и вернуть законному владельцу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

37-летний житель Белгорода сообщил в местное отделение полиции, что у него пропала сумка с 23 тысячами рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний сосед заявителя.

По предварительным данным, потерпевший приехал домой и забыл на капоте своего автомобиля сумку с деньгами. Ситуацией воспользовался сосед, который как раз в это время вышел на улицу. Увидев оставленную без присмотра сумку, он забрал ее себе. Правоохранителям удалось изъять похищенное и вернуть законному владельцу.

- Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.