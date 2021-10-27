Белгородские борцы завоевали три медали на всероссийском турнире

Все спортсмены тренируются в ДЮСШ Белгородского района под руководством Андрея Криничного. Фото пресс-службы ЦСП Белгородской области.

В Плавске (Тульская область) финишировал всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет памяти Г. В. Комарова.

В весовой категории 53 килограмма Михаил Клименко занял первое место. В весовой категории 50 килограммов Арина Трохнина финишировала второй. А в категории 62 килограмма Кирилл Таволжанский стал третьим.

- Все спортсмены тренируются в ДЮСШ Белгородского района под руководством Андрея Криничного, - сообщает пресс-служба ЦСП Белгородской области.