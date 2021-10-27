28 октября в Белгородской области ожидаются дожди

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем небольшие дожди. Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем – от плюс семи до плюс 12-ти градусов.

В Белгороде ночью от одного до трех градусов выше ноля, днем – от плюс восьми до плюс десяти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не сжигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов и лесных массивов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.