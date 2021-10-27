Белгородский спортсмен стал победителем первенства мира по кикбоксингу

Никита Ивановский стал лучшим в разделе кик-лайт-контакт в возрастной группе 15 - 16 лет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Каире финишировало первенство мира по кикбоксингу (WKF). Участие в соревнованиях принимали более 1000 спортсменов из 47-ми стран.

Никита Ивановский из Алексеевского городского округа стал лучшим в разделе кик-лайт-контакт в возрастной группе 15 - 16 лет (весовая категория до 67 кг). В решающем поединке он одолел египтянина Исмаэля Карима.

Как рассказал «КП» тренер спортсмена Алексей Борухович, впереди у Никиты чемпионат и первенство Москвы по савату, которые запланировано на 7 ноября. Но пока неясно, состоятся ли соревнования, учитывая напряженную эпидобстановку.

Отметим, что золотая медаль в Каире – не первая для Ивановского в этом календарном году. В феврале он выиграл первенство Белгородской области по савату, проходившее в Алексеевке. А в июне он выиграл международный фестиваль World cup start fighter в Туапсе.

Напомним, что на прошлой неделе белгородские спортсменки трижды поднимались на пьедестал почета на чемпионате мира по кикбоксингу в итальянском Езоло Лидо. Анастасия Белюченко завоевала золото и кубок в сольной композиции с оружием и бронзовую медаль в сольной композиции без оружия. В активе Жанны Кудрявцевой серебро в сольной композиции без оружия.