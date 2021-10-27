С 27 октября белгородские гостиницы принимают гостей только с QR-кодами, справками о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тестами

О введенных ограничениях оперативно были проинформированы коллективные средства размещения и туроператоры региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня белгородские гостиницы принимают гостей только с QR-кодами, справками о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тестами. Исключения делаются только для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, в том числе, в сфере туризма.

- О введенных ограничениях оперативно были проинформированы коллективные средства размещения и туроператоры региона, - пояснила начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова.

В связи с вновь вводимыми ограничениями Правительство РФ планирует обновить меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших отраслях, включая туризм. Это безвозмездные гранты на зарплаты и льготные кредиты. Меры заработают с 1 ноября.

Для получения безвозмездного гранта на зарплату сотрудникам (1 МРОТ – 12 792 рублей – на каждого) необходимо подать заявление с 1 ноября по 15 декабря через личный кабинет на nalog.ru. Деньги выплатят через восемь рабочих дней с даты подачи заявления.

На эти меры поддержки могут претендовать: туроператоры и турагенты, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие.