Первая в истории цифровая перепись населения продлится до 14 ноября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Почти треть жителей Белгородской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в переписи населения в нашем регионе задействовано 2811 переписчиков (1500 из них – студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования) и 539 контролеров и уполномоченных по переписи.

Для проведения переписи открыто 469 переписных участков. Еще 24 стационарных размещены в 24 отделениях МФЦ. Более 200 волонтеров помогают белгородцам в заполнении электронных переписных листов на портале Госуслуги в рамках программы «Волонтеры переписи», которая реализуется совместно с Росмолодежью.

Вместо бумажных анкет переписчики заполняют электронные на специальных планшетах. Однако ждать их прихода необязательно. В этом году Всероссийская перепись населения проходит в новом – цифровом – формате. Поучаствовать можно, не выходя из дома, в личном кабинете на портале госуслуг, причем, как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении.

Отметим, что в переписном листе – 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, и 10 – жилищных условий. Каждый участник после прохождения переписи получит цифровой код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику.

Первая в истории цифровая перепись населения продлится во всех российских регионах до 14 ноября.