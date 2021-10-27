Более 61 тысячи жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2613-ти госпитализированных 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Валуйского городского округа 1952 года рождения, две жительницы Красногвардейского района 1937 года рождения и 1943 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1945 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Также среди скончавшихся - житель Грайворонского городского округа 1958 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ и житель Белгорода 1953 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 340 пациентов заболели, а выздоровели – 245.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 61091 человек, выздоровели – 52054, умер – 1291.

Сейчас из 2613-ти госпитализированных 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

20674 белгородца - на самоизоляции, 20540 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 178587 - сняты с самоизоляции.