42 тысячи белгородцев прошли ревакцинацию от COVID-19

Амбулаторные ковид-пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 807 150 человек, - сообщил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Полностью завершил вакцинацию 741 271 житель региона. Развернуто 3426 мест для пациентов с коронавирусом. Загруженность коечного фонда сохраняется на уровне 90 - 95 процентов.

Начальник депздрава напомнил, что амбулаторные ковид-пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами.

- Мероприятия по закупке лекарственных препаратов проводятся постоянно, больные коронавирусной инфекцией получают лекарства бесплатно, - пояснил глава регионального депздрава. - Губернатором изначально было выделено 80 миллионов рублей, сейчас принято решение о выделении еще ста миллионов. Также еще пришли деньги из федерального бюджета – 37,5 миллионов, по которым практически все закупочные мероприятия состоялись, скоро лекарственные препараты будут поставлены.

Как уже сообщала «КП», Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V». До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.

- В соответствии с последними исследованиями практически никаких последствий от совмещения этих двух прививок нет. Такой опыт у других вакцин уже давно имеется, например, от гриппа и пневмококка вместе прививают в разные руки. Это доказывает, что прививка от коронавируса безопасна», – подытожил Андрей Иконников.