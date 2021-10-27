В программу капитального обновления включены Центр образования №1, школы №№ 4, 7, 11, 31, 33, 35, 37, 43 и 45, детские сады №№ 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66 и 85. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде капитально отремонтируют десять школ и десять детских садов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горсовет на внеочередной сессии принял решение о передаче образовательных учреждений на время ремонта в госсобственность. Это позволит провести капитальный ремонт объектов за счет областного бюджета. На эти цели закладывается четыре миллиарда рублей.

- Это, несомненно, очень важное решение, - отметила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева. - Материально-техническая база школ и детских садов в Белгороде серьезно уступает другим муниципалитетам. Программа трехлетняя. Это первые детские школы и сады, которые будут отремонтированы.

В программу капитального обновления включены Центр образования №1, школы №№ 4, 7, 11, 31, 33, 35, 37, 43 и 45, детские сады №№ 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66 и 85.

- В списке самые проблемные объекты, - пояснил первый заместитель главы администрации Белгорода Антон Иванов. - С просьбами об их ремонте в адрес администрации, горсовета и губернатора не раз обращались жители областного центра. Для оперативного решения вопроса понадобилось перевести муниципальное имущество в госсобственность области. Так можно быстрее приступить к разработке проектно-сметной документации.

Ремонт планируется провести с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023. На это время учащихся вместе с учителями перераспределят в близлежащие учебные заведения. Дошкольникам предложат места в частных детских садах. Стоимость будет такой же, как и в муниципальных. Разницу в оплате индивидуальным предпринимателям возместят из городского бюджета.

Сейчас в администрации города Белгорода работают над дорожной картой организации капитального ремонта образовательных учреждений.