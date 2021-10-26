В правительстве Белгородской области планируют создать министерства

Белгородские депутаты 26 октября рассмотрели проект закона области об изменениях в Устав региона. Документ представил референт губернатора по правовым вопросам Иван Будлов.

Согласно проекту, на смену существующим одиннадцати департаментам придут министерства и управления. Предполагается, что новые структуры в исполнительной власти могут возглавлять первый заместитель и заместители губернатора. Внутри министерства будут делиться на департаменты и отделы.

Нововведения также предполагают, что с 2022 года членами правительства будут только заместители губернатора. Ранее в его состав также входили руководители департаментов, секретарь Совета безопасности, руководитель представительства правительства области при правительстве Российской Федерации. Проект предусматривает и то, что глава администрации губернатора также может войти в число его заместителей.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и принять закон области.