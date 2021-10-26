Наряду с ростом заболеваемости в Белгородской области увеличилось и число желающих сделать прививки

Напомним, в Белгородской области в октябре ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей, а также QR-коды на посещение общественных мест. Возможно, эти меры сыграли не последнюю роль в том, что в регионе увеличилось количество желающих сделать прививки.

На 26 октября первым компонентом вакцинировались 807 150 человек. Полностью завершили процедуру 741 271 житель региона. Повторно по истечении шести месяцев привились 42 тысячи. Ранее Белгородская область была названа в числе лидеров по по формированию коллективного иммунитета.

В региональном депздраве рекомендуют не пренебрегать советами сделать прививки, отмечая, что вакцинированные реже заражаются и легче переносят заболевание.

Тем временем вирус продолжать атаковать. Ежедневно СOVID-19 выявляют более чем у 300 жителей области. Сейчас в регионе развернуто 3426 мест для пациентов с коронавирусом. Загруженность коечного фонда сохраняется на уровне 90-95 %.

На базе шестой поликлиники открыли ковидный центр для тех, кто лечится амбуларторно. Кроме того, к середине декабря в регионе должны появиться еще два инфекционных центра. По словам начальника областного департамента здравоохранения, амбулаторные ковид-пациенты полностью обеспечены необходимыми лекарствами.

- Мероприятия по закупке лекарственных препаратов проводятся постоянно, больные коронавирусной инфекцией получают лекарства бесплатно, - отметил Андрей Иконников.

Он также сообщил, что Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Раньше между ними рекомендовали делать перерыв в месяц. Изменения официально внесены в инструкцию по применению «Спутника V».

- В соответствии с последними исследованиями практически никаких последствий от совмещения этих двух прививок нет. Такой опыт у других вакцин уже давно имеется, например, от гриппа и пневмококка вместе прививают в разные руки. Это доказывает, что прививка от коронавируса безопасна, - прокомментировал Андрей Иконников.

Напомним, в Белгороде также появились дополнительные пункты вакцинации, в том числе в школах и управах.