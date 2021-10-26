Подъезды белгородских многоэтажек обрабатывают дезинфекторы

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С этой целью дезинфицируют подъезды многоквартирных домов. По данным властей, ежедневно в регионе обрабатывают 5638 многоэтажек.

Сотрудники управляющих компаний обеззараживают полы, почтовые ящики, домофоны, лифты и ручки дверей. На дезинфекцию одного дома уходит порядка десяти минут. Для обработки используется хлоросодержащее дезинфицирующее средство, которое безвредно для людей. Сообщается, что подъезды обрабатывают по графику, а домофоны, ручки и почтовые ящики протирают ежедневно.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- Дезинфекторы работают в защитных костюмах, масках, перчатках и очках. Обрабатывают все те поверхности, к которым прикасаются жильцы дома, в том числе, скамейки и детские площадки на прилегающей территории, - сообщается на сайте губернатора и правительства области.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

К дезинфекции мест общего пользования Управляющие компании региона приступили с 25 октября. Графики дезинфекции и рекомендации по обработке подъездов размещают на досках объявлений в многоэтажках.