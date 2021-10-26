В школах Белгорода открыли три дополнительных пункта вакцинации

Пройти вакцинацию в расположенных в школах пунктах могут все желающие. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Мэрия Белгорода сообщила об открытии трех дополнительных пунктов вакцинации. Они расположились в школах города №6, №17 и №31.

В будущем количество учебных учреждений, где есть такие пункты, планируется увеличить. Сообщается также, что только за 25 октября в 31-й школе прививки сделали порядка сорока человек.

Пункты вакцинации в школах работают с восьми утра до семи вечера. Сделать прививку здесь могут все желающие. Для этого надо всего лишь взять с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

- Помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Есть отдельный вход, просторный кабинет для проведения процедуры и комната ожидания, - сообщили в администрации города.

Белгородцам также напоминают , что прививки можно сделать:

– в городских поликлиниках,

– в ближайшей управе,

– в ТЦ «Мега Гринн» (4 этаж, зона фуд-корта),

– в госпитале для ветеранов войн,

– с помощью мобильной бригады на дому (в приоритете люди старше 60 лет). Заявки — по телефону +7 (4722) 38-06-28.