В белгородских больницах с коронавирусом лежат 2581 человек

На 26 октября за сутки в Белгородской области коронавирусом заболели еще 321 человек. Вылечились 299. Умерли еще пятеро. Это житель Красногвардейского района 1955 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1957 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1938 года рождения, жительница Воронежской области 1937 года рождения и жительница Белгородского района 1946 года рождения.

В больницах с коронавирусом лежат 2581 человек. Из них 165 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 60751 человек. Выздоровели 51809. Умерли 1285.