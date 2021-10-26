Эксперты-криминалисты помогли найти гастролера, проездом обворовавшего дом жителя Губкина

В начале октября в губкинский отдел полиции обратился 66-летний мужчина. Вернувшись домой, он обнаружил разбитое окно и пропажу ювелирных изделий.

Раскрыть преступление помогли эксперты-криминалисты. Изучив изъятые с места происшествия следы, они идентифицировали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель другого региона с криминальным прошлым. Оперативники выехали в служебную командировку и задержали его.

По предварительным данным, злоумышленник был в Губкине проездом. Так как ему требовались деньги, мужчина решил забраться в чужой дом. Постучав в дверь, он убедился в отсутствии хозяев, после чего разбил кирпичом окно, проник внутрь и забрал ювелирные изделия: золотую цепочку, крестик и браслет. Ущерб от преступления оценили в сумму около 32 тысяч рублей.

- Украшения подозреваемый сбыл на территории Белгорода, а деньги потратил на еду и билет домой, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. По решению суда на период следствия он заключен под стражу.