Стали известны даты открытия в Белгородской области двух инфекционных центров

Напомним, в Белгородской области строится два инфекционных центра. Это быстровозводимые объекты, которые должны появиться в регионе уже к середине декабря. Один – в районе Белгорода, второй - в юго-западном районе Старого Оскола. Отмечается, что это позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся больницы и решить на перспективу проблему с инфекционными койками.

Обе строительные площадки посетил губернатор Вячеслав Гладков. После поездки в Старооскольский городской округ глава региона отметил:

- С точки зрения доступности коммуникаций здесь самое удобная логистика. Наши медики отрабатывают программу по функциональному наполнению каждой из комнат центра. В четверг выходим на выполнение земельных работ сразу по двум объектам.

В связи со строительством инфекционных центров в областной бюджет пришлось внести дополнительные корректировки. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании правительства.

- Мы создаем не новые ковидные госпитали, а областные инфекционные центры. Они позволят все, что связано с инфекциями, отрабатывать в течение длительного периода. Ведь в арсенале центров будет современная технологическая материальная база с необходимым количеством персонала. Я убежден, что эти подходы позволят нам решить один из самых сложных вопросов – сберечь здоровье белгородцев, - отметил Вячеслав Гладков.

В Старооскольском городском округе инфекционный центр должен открыться 15 декабря, под Белгородом – 16 декабря. Ход работы глава региона взял под личный контроль.

- Важны сейчас для нас: строительно-монтажные работы, кадры и приобретение оборудования. Не должно быть нарушений. Особое внимание - на лицензирование объектов, с учетом того, что эти центры не самостоятельные юрлица, а будут входить в структуру действующих медучреждений области, - сообщил Вячеслав Гладков.