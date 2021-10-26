Жителя Белгородской области обвиняют в расправе над соседом в общежитии

Преступление произошло в общежитии поселка Чернянка. По предварительным данным, подозреваемый – 27-летний парень – жил в комнате вместе с 57-летним соседом. 19 октября мужчины вместе выпивали и у них произошла ссора. Молодому человеку показалось, что сосед выпил больше него. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож, ударил оппонента в живот, повалил на пол и нанес множество ударов по голове и туловищу. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый лег спать, а утром позвонил в полицию и сообщил, что в комнате скончался сосед, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Фигурант по решению суда заключен под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.