В ВОЗ также одобряют одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Белгородцы смогут сделать прививки от ковида и от гриппа в один день, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Спутник V» можно вводить одновременно с вакциной от гриппа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, доклинические исследования показали, что отсутствует снижение иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.

При одновременной вакцинации от двух вирусных инфекций рекомендуется вводить одну вакцину в левое, а другую - в правое плечо. В ВОЗ также одобряют одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19.