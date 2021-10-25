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Происшествия25 октября 2021 17:00

Белгородец похитил телефон у 16-летнего юноши

Он попросил мобильник и ушел в неизвестном направлении
Алексей СЕРГУНИН
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Юноша катался на скейте, когда к нему подошел знакомый и попросил позвонить.

Юноша катался на скейте, когда к нему подошел знакомый и попросил позвонить.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

42-летняя жительница Белгорода сообщила в местный отдел полиции, что у ее 16-летнего сына похитили сотовый телефон стоимостью около 13 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

По предварительным данным, юноша катался на скейте, когда к нему подошел знакомый и попросил позвонить. Юноша согласился, так как ранее уже разрешал подозреваемому воспользоваться своим мобильником.

Злоумышленник недолго поговорил по телефону на улице, после чего сообщил, что зайдет в пиццерию и продолжит разговор там. Однако на этот раз подозреваемый ушел и не вернулся. Похищенное имущество он сбыл неизвестным, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.