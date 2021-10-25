Белгородская спортсменка стала серебряной призеркой первенства мира по гиревому спорту

Алеся Щекина (слева). Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

- Алеся Щекина из Новооскольского городского округа стала серебряной призеркой первенства мира по гиревому спорту, - информирует ЦСП Белгородской области.

В соревнованиях, прошедших в Будапеште, приняли участие более 500 спортсменов из 32-х стран.

В категории юниорок наша землячка 140 раз выполнила рывок гири весом 24 килограмма.

Отметим, что в нынешнем сезоне воспитанница спортивной школы «Оскол» стала серебряной призеркой первенства Европы.