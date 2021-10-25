Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт25 октября 2021 16:09

Белгородская спортсменка стала серебряной призеркой первенства мира по гиревому спорту

Алеся Щекина из Новооскольского городского округа 140 раз выполнила рывок гири весом 24 килограмма
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алеся Щекина (слева). Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

Алеся Щекина (слева). Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

- Алеся Щекина из Новооскольского городского округа стала серебряной призеркой первенства мира по гиревому спорту, - информирует ЦСП Белгородской области.

В соревнованиях, прошедших в Будапеште, приняли участие более 500 спортсменов из 32-х стран.

В категории юниорок наша землячка 140 раз выполнила рывок гири весом 24 килограмма.

Отметим, что в нынешнем сезоне воспитанница спортивной школы «Оскол» стала серебряной призеркой первенства Европы.