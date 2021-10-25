В Белгородскую область приходят ночные морозы

По данным белгородских синоптиков, завтра, 26 октября на территории региона ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов мороза, днем – от пяти до десяти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от минус трех до минус пяти градусов, днем – от плюс семи до плюс девяти градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время теплой и ветреной погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Также специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами и не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.