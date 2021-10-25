На Белгородчине «КамАЗ» столкнулся с «ВАЗ 21213»

ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог объездной автодороги поселка Вейделевка. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне около 14:55 на 106-м километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» 32-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ 5320» в составе прицепа, двигаясь со стороны Валуек в сторону поселка Ровеньки, столкнулся с «ВАЗ 21213».

ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог объездной автодороги поселка Вейделевка.

- «КамАЗ» не уступил дорогу, в результате 45-летний водитель «ВАЗ 21213» получил телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.