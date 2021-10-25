Белгородские хоккеисты во второй раз выиграли в Брянске

МХК «Белгород» занимает второе место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» во второй раз одолел в Брянске местный одноименный клуб.

На пятой минуте Денис Присталов реализовал численный перевес – 0:1. На 15-й минуте Егор Домничев закрепил преимущество гостей. Спустя всего 84 секунды хозяева отквитали одну шайбу – Константин Жилов отметился точным броском в большинстве.

Впрочем, уже к середине матча белгордцы окончательно уничтожили интригу. Мартин Слепынин (22-я) и снова Домничев (29-я) довели разницу в счете до трех шайб.

На 36-й минуте дубль оформил Жилов, а точку в матче на 58-й минуте поставил Слепынин. 5:2 – в пользу МХК «Белгород».

Таким образом, наши парни во второй раз в сезоне выдали 4-матчевую победную серию. 14 и 15 октября белгородцы дважды одолели салехардский «Ямал» (2:1, 4:3), а 23-24-го – «Брянск» (4:1, 5:2).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает второе место в западной конференции. В активе нашей команды 19 очков после 12-ти игр при разнице шайб 45:32. Выше нас располагается только «СКА-ГУОР Карелия» (20). В ТОП-5 также входят - «ЭкоНива-Бобров», «Россошь» (по 17) и «Динамо-Юниор» (14).

А Мартин Слепынин вышел на первое место в списке снайперов турнира – в его активе стало девять заброшенных шайб. По восемь на счету Владислава Мягкова, Александра Лапина (оба – «ЭкоНива-Бобров») и Данилы Соколова («Рязань-ВДВ»).

Теперь 27 и 28 октября белгородцы сыграют в Новомосковске с АКМ-Юниор (10-е место, 6 очков). Обе встречи начнутся в 19:00.