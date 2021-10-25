Среди школьников повара проводят опрос о гастрономических предпочтениях. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Столовая 40-й белгородской школы поборется за звание лучшей в стране. Повара этого учебного заведения победили на муниципальном этапе Всероссийского конкурса.

В столовой школы №40 Белгорода работают семь поваров и отвечают за то, чтобы завтраком и обедом были накормлены полторы тысячи ребят, то есть проходимость столовой – три тысячи детей. Большую часть блюд готовят в пароконвектомате. Это позволяет за счет обработки паром сохранить в продуктах витамины и питательные вещества.

По словам завпроизводством Екатерины Коротеевой, «все считают, что у нас самая вкусная и хорошая еда, с удовольствием едят и супы, и котлетки, и наггетсы, все, что готовят».

Благодаря четкой и отлаженной организации питания поесть успевают все. При этом выполняются рекомендации Роспотребнадзора, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

- Важно, чтобы работал каждый абсолютно, без сбоев, начиная от классного руководителя и завершая, конечно же, нашими поварами. Все должны успеть, все должны вовремя сделать, - отметил директор школы Степан Кашкаров.

Меню в столовой вариативное. Дети могут выбрать блюдо из двух предлагаемых. Среди школьников повара проводят опрос о гастрономических предпочтениях.

Скоро здесь появятся еще около 100 посадочных мест и трехразовое питание. Это станет возможным благодаря участию школы в муниципальном проекте «Школьное кафе».