Еще 328 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 51510 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода, обе 1950 года рождения. Одна из них проходила лечение на базе белгородской городской больницы №2, а другая - в областной инфекционной больнице. Также скончался житель Старооскольского городского округа 1936 года рождения и жительница Новооскольского городского округа 1959 года рождения. Они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 328 пациентов заболели, а выздоровел – 41.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 60420 человек, выздоровели – 51510, умерли – 1280.

Сейчас из 2547-ми госпитализированных 148 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

19837 белгородцев - на самоизоляции, 20494 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 174355 - сняты с самоизоляции.