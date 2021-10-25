В Белгороде на стенах одной из детских поликлиник появятся сказочные персонажи

Все стены и коридоры будут расписаны по трем разным тематикам, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Стены детской поликлиники № 4 столицы Белгородской области украсят сказочными персонажами. В блоке А медучреждения уже практически полностью завершили ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здесь уже заменили дверные и оконные блоки, инженерные коммуникации, системы противопожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, кровлю и фасад здания, провели общестроительные и отделочные работы.

В настоящее время блок А оснащают новой мебелью и оборудованием, после чего работы продолжат в блоке В. Завершить все ремонтные работы в медучреждении планируют в 2022 году. Сейчас в поликлинике к работе приступили художники, которые рисуют на стенах медучреждения сказочных персонажей.

- В коридорах у нас будут созданы зоны комфортного ожидания, детские зоны с аппликациями, мягкой мебелью и диванами, рассчитанными на 15 человек, пеленальные столы, - рассказала заместитель главного врача детской областной клинической больницы по поликлинике № 4 Ирина Поваляева. - Кстати, все стены и коридоры будут расписаны по трем разным тематикам, чтобы дети чувствовали себя комфортно. У нас будет три детские зоны: «Русские народные сказки», «Смешарики» и «Маша и медведь».