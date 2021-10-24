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Общество24 октября 2021 21:26

В Белгородской области столкнулись «Мерседес» и гужевая повозка

Пострадали два человека, лошадь погибла
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 24 октября, около 18 часов 15 минут в районе села Иловка Алексеевского городского округа. По предварительным данным, 44-летний житель Воронежской области на «Mercedes-Benz» наехал на гужевую повозку, в которой передвигались два человека.

Авария не обошлась без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области, травмы получили находившиеся в гужевой повозке жители соседнего Красненского района - 42-летняя женщина и 46-летний мужчина. Их доставили в больницу. Лошадь погибла на месте происшествия. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.