Белгородские волейболисты добились волевого успеха с «Нефтяником»

Самым результативным у нас стал Мохамед Аль Хачдади - 24 очка. Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

Накануне в четвертом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» принимал на своей площадке оренбургский «Нефтяник».

Поражение в первой партии (22:25) повлияло на настрой хозяев, которые практически в одну калитку одолели соперника в трех сетах кряду – 25:10, 25:14, 25:14 и по сумме 3:1.

Самым результативным у нас стал Мохамед Аль Хачдади - 24 очка. Алексей Самойленко заработали 12 баллов, Неманья Петрич – 11.

После четырех туров «Белогорье» делит 3-6-е места с кемеровским «Кузбассом», питерским «Зенитом» и столичным «Динамо» (по 8 очков). Лидируют новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань» (по 12).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет 2 ноября в Нижневартовске с местным клубом «Югра-Самотлор» (11-е место, 3 очка).