МХК «Белгород» крупно победил в Брянске

Сегодня белгородцы проведут в Брянске повторный матч. Начало в 13:00. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» сыграл в Брянске с местным одноименным клубом.

На седьмой минуте гости повели в счете – точный бросок нанес Денис Присталов. Впрочем, хозяева смогли отыграться еще до первого перерыва. На 11-й минуте Никита Чехменок подарил «Брянску» надежду на положительный итог встречи.

Но в дальнейшем забивали исключительно белгородцы. По голу в свой актив записали Мартин Слепынин (26-я), Владислав Филиппов (42-я) и Максим Сизов (60-я). Итог – 4:1 в пользу МХК «Белгород».

Таким образом, наши парни впервые в сезоне победили на чужом льду, прервав серию из четырех поражений.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 17 очков после 11-ти игр при разнице шайб 40:30. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (20) и «ЭкоНива-Бобров» (17, 40:25). В ТОП-5 также входят - «Россошь» (17, 35:25), и «Динамо-Юниор» (14).

Сегодня белгородцы проведут в Брянске повторный матч. Начало в 13:00.